Filho de Vanessa Oliveira rejeita a irmã

Vanessa Oliveira está prestes a ser mãe pela segunda vez. Mas, o filho mais velho da apresentadora, André, de seis anos, não reagiu bem à novidade. A estrela da RTP contou em entrevista à 'TVMais', que André não gostou de saber que ia ter uma irmã., revelou., contou.A criança começou a ter ciúmes, o que levou a apresentadora a ter uma conversa com o filho.A pouco mais de um mês de ter a filha nos braços, Vanessa Oliveira revela que a bebé ainda não tem nome., contou.A bebé é fruto do relacionamento com João Fernandes.