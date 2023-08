Filho do ator Rodolfo Sancho arrisca pena de morte na Tailândia. Veja as imagens da detenção!

É mais uma situação em que a realidade ultrapassa a ficção. O filho de Rodolfo Sancho, um dos atores mais célebres em Espanha, que ficou conhecido em Portugal por protagonizar a série ‘Crimes Submersos’, da RTP1, ao lado de Soraia Chaves e Marco D’Almeida, está acusado de um crime macabro e arrisca pena de morte. Detido na Tailândia, o chef Daniel Sancho, de 29 anos, confessou ter assassinado e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, de 44, na ilha de Koh Pha Ngan. Um dia depois de ter participado o desaparecimento do amigo, a polícia encontrou num aterro um saco preto com intestinos e uma pélvis humana e outro com as pernas de um homem. As autoridades acreditam que a cabeça e as outras partes do corpo possam ter sido atiradas ao mar.Saiba mais no Correio da Manhã