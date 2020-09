Filho ilegítimo de Julio Iglesias não desiste de provar paternidade

04 set 2020 • 18:28

Apesar de ter sido confrontado, em maio, com um revés na sua luta pelo reconhecimento da paternidade (a Décima Secção do Tribunal Provincial de Valência reverteu a sentença com a qual o 13.º Juízo de Primeira Instância da mesma cidade acatou o pedido de paternidade que havia apresentado) Javier não irá deixar cair o assunto. É que em jogo está uma fatia considerável de 850 milhões, o valor da fortuna pessoal de Julio Iglesias.O seu advogado, Fernando Osuna, já anunciou que irá recorrer sob o argumento de que não foi o seu cliente quem iniciou estes procedimentos mas sim a sua mãe, a portuguesa Maria Edite Santos, numa altura em que este era menor de idade e não podia fazer valer seus próprios direitos. Recorde-se que