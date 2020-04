Filho mais novo de William e Kate celebra dois anos! Veja as novas fotografias do bebé

A família real britânica assinala hoje um dia especial.



O filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton, o pequeno Louis, celebra esta quinta-feira, dia 23 de abril, dois anos. Uma ocasião que, este ano, terá de ser comemorada de forma diferente, devido ao surto de coronavírus.

Devido ao confinamento a que estão sujeitos, os duques de Cambridge estão há várias semanas com os filhos em Anmer Hall, Norfolk, e já desabafaram sobre a quarentena que estão a viver.



Assim, a festa de aniversário de Louis deverá acontecer nessa residência, e contar apenas com a presença dos pais e do bebé e dos dois irmãos: George, de seis anos, e Carlota, de quatro.



Além dos mimos dos pais e irmãos, é de esperar que sejam feitas várias videochamadas para a restante família, que não poderá estar presente no local de forma a cumprir com as medidas de segurança.



Um momento que será especial para o bebé, visto que William e Kate já revelaram que o filho adora os momentos de conferência com os familiares através do telemóvel, um objeto que lhe desperta muita curiosidade.



Nas redes sociais, foram partilhadas novas imagens do menino que se mostra feliz durante a quarentena a brincar com tintas.



Os milhares de seguidores da família continuam a 'derreter-se' com a ternura do pequeno Louis, e deixaram centenas de mensagens de felicitações ao casal.



William e Kate atravessam uma fase em que passam mais tempo com os filhos, que continuam a ter aulas, em casa.



Recentemente, o casal partilhou um momento encantador ao mostrar os filhos a baterem palmas aos profissionais de saúde, para agradecer pelo combate à pandemia.





A carregar o vídeo ...

William mostra-se com os cães a apoiar causa contra o coronavírus