Filho mais velho de Angelina Jolie depõe contra Brad Pitt

Angelina Jolie com o ex-marido, Brad Pitt, e o filho mais velho, Maddox

Foto: Reuters

Carolina Cunha

A separação de Angelina Jolie e Brad Pitt remonta a 2016 e continua a fazer correr muita tinta. O divórcio das estrelas de Hollywood sofreu um revés com o testemunho do filho mais velho do casal, Maddox, de 19 anos. Segundo a revista ‘US Weekly’, o jovem decidiu testemunhar contra o pai em tribunal, no âmbito do processo que visa, entre outras coisas, definir a custódia dos seis filhos."Ele depôs como [um] adulto e, no que diz respeito à disputa pela custódia, não foi muito lisonjeiro para com Brad", revelou uma fonte à publicação. Além de entrar em confronto com Brad Pitt na Justiça, o jovem pretende ainda remover legalmente o apelido do pai adotivo e cortar definitivamente a ligação entre os dois, passando a usar apenas o nome da mãe.Esta é uma decisão que Angelina não apoia.Brad Pitt e Angelina Jolie têm seis filhos em comum: Maddox, de 19 anos, Pax, 17, e Zahara, 16, que são adotados, Shiloh, 14, e os gémeos Knox e Vivienne, 12, que são biológicos. Até agora, o casal apostou na guarda partilhada.