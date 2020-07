Filho mais velho de David Beckham vai casar

Casal partilhou novidade com foto em que noiva surge com vestido assinado por Victoria Beckham

Brooklyn Beckham, de 21 anos, e Nicola Peltz, de 25, estão noivos e vão casar no próximo ano. Após apenas sete meses de namoro, o jovem pediu a atriz em casamento oferecendo-lhe um anel de diamantes no valor de 200 mil euros e ela aceitou de imediato."Sou o homem mais sortudo do mundo. Prometo ser o melhor marido e, um dia, o melhor pai. Amo-te", escreveu o filho mais velho de David e Victoria Beckham nas redes sociais com uma foto em que surge ao lado da noiva, que exibe o anel e um vestido assinado pela futura sogra e à venda por 1450 euros.David e Victoria conheceram os futuros compadres, o bilionário norte-americano Nelson Peltz e a mulher, Claudia, no início do ano e não podiam estar mais felizes com a novidade. De acordo com o jornal britânico ‘The Mirror’, o jovem casal pretende dar o nó duas vezes, uma no Reino Unido e outra nos Estados Unidos, numa festa que poderá custar perto de 4 milhões de euros.