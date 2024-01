Filho mais velho de Nuno Graciano presta homenagem ao pai

Um mês após a trágica morte de Nuno Graciano, o filho mais velho, Gonçalo, usou as redes sociais para dedicar uma homenagem ao pai. O jovem publicou uma fotografia antiga na qual o antigo apresentador surge com Gonçalo e Tomás, os dois filhos rapazes, ao colo.“Um”, escreveu apenas, destacando um mês da perda inesperada do progenitor. A publicação acontece um dia depois de Gonçalo ter celebrado o 26.º aniversário.