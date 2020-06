Filho mais velho de Pedro Lima deixa mensagem emotiva: "Perdi o meu melhor amigo"

João Francisco, o filho mais velho de Pedro Lima, já reagiu à morte inesperada do pai.



O jovem de 21 anos partilhou um texto emotivo onde demonstra a dor que sente. Uma mensagem publicada um dia depois da mulher do ator, Anna Westerlund, ter também quebrado o silêncio sobre a fase dolorosa que a família enfrenta.

"E agora? Onde está a minha dupla do vólei? O meu companheiro da bola? Quem me vai ver jogar? Quem vai entrar comigo na água? Quem também vai dar "o litro" por vitórias a feijões? De onde virão as histórias, as referências? Ensinaste-me a desfrutar da viagem. Mal sabia que seria tão curta. Trago-te comigo no sorriso, no olhar, no jeito, no abraço. Perdi o meu melhor amigo. Agora o estúpido sou só eu…", escreveu o filho do artista, que é fruto da anterior relação de Pedro Lima com a ex-companheira, Patrícia Piloto.



Na publicação, João recebeu várias mensagens de apoiopor parte dos seguidores.



Recorde-se que além de João Francisco, Pedro Lima teve mais quatro filhos: Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, fruto da relação que mantinha há 20 anos com Anna Westerlund.



Liliana Campos revelou que os filhos de Pedro Lima estão a receber mensagens maldosas a propósito da perda do pai. A apresentadora, que era uma grande amiga do ator, denunciou a situação e apelou para respeitarem o sofrimento da família.