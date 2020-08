Filho mais velho de Pedro Lima deixa Portugal e vai para os Países Baixos em Erasmus

João Lima, o filho mais velho do falecido ator Pedro Lima, parece ter mudado de ideias quanto a abdicar dos estudos no estrangeiro para cuidar dos irmãos, após a morte do pai.

Esta segunda-feira, o jovem de 21 anos deu a entender que irá estudar em regime de Erasmus através de uma fotografia que partilhou nos seus instastories.

"Chegámos", escreveu na legenda da imagem em que surge ao lado de uma amiga.

Posteriormente, o jovem partilhou uma imagem com vista para a cidade de Roterdão, nos Países Baixos.

João Francisco Lima sempre manteve uma relação muito próxima com o pai, como testemunham as imagens que partilha frequentemente nas redes sociais.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho. O ator deixou cinco filhos: João Lima, de 21 anos, fruto de uma anterior relação com Patrícia Piloto, Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de 9, e Clara, de três, fruto da sua relação com Anna Westerlund.