Filho mais velho de Pedro Lima é comparado ao ator: “Carinha do pai”

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, publicou uma fotografia que está a impressionar os seguidores nas redes sociais.

Esta terça-feira, dia 18 de agosto, o jovem de 21 anos partilhou uma fotografia do rosto e os seguidores não hesitaram em evidenciar as semelhanças físicas com o ator, que foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, no passado mês de junho.

"Tão lindo quanto o teu pai. Olhar meigo e ternurento", "Carinha do pai", "Igual ao pai" ou "Tal filho, tal pai", são alguns dos comentários que se podem ler.



O jovem é fruto da antiga relação do ator com Patrícia Piloto.

Além de João, o ator tinha mais quatro filhos, fruto da relação com Anna Westerlund: Emma, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três.