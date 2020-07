Filho mais velho de Pedro Lima refugia-se no Algarve após a morte do pai

10 jul 2020 • 12:40

O filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco Lima, de 22 anos, desfrutou de uns dias de descanso no sul do país, três semanas depois da morte do pai, que foi encontrado morto na praia do abano, em Cascais, no dia 20 de junho.

Nas redes sociais, o jovem mostrou-se tranquilo e sorridente ao partilhar uma fotografia sua, em que surge ao pôr-do-sol, na sua conta de Instagram.

"It Runs Trough Me", em português, "corre-me nas veias", escreveu na legenda da publicação.

João Francisco Lima é o filho mais velho do ator, fruto da sua anterior relação com Patrícia Piloto. Recorde-se que o jovem abdicou de estudar no estrangeiro para poder acompanhar de perto os irmãos, Emma, Mia, Max e Clara, filhos de Pedro Lima com Anna Westerlund.