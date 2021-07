Filho português de Julio Iglesias troca herança por encontro com o pai

Javier Santos garante que não está interessado no dinheiro do cantor.

Javier Santos tem 44 anos e não desiste de caso na Justiça

Javier Santos, o filho português que Julio Iglesias nega reconhecer, está disposto a abdicar da herança para ter a oportunidade de ter um encontro com o pai. O filho da bailarina Maria Edite Santos garante que não são motivações financeiras que o movem na luta para ser reconhecido como filho do cantor espanhol."Não o faço pelo dinheiro. Na verdade, estou disposto, se necessário, a rejeitar a herança. Se tiver de assinar o que quer que seja, a parte económica fica para os meus irmãos e eu só peço reconhecimento e para encontrar o meu pai", garantiu Javier em entrevista à TVE, frisando não estar disposto a desistir de ser conhecido pelo pai biológico.O português, de 44 anos, e a mãe lutam na Justiça há 31 anos para que Julio Iglesias reconheça a sua paternidade. No ano passado, um tribunal espanhol chegou a afirmar que Javier é filho de Julio, no entanto, o caso está ainda pendente no Tribunal Constitucional.