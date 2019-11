Filhos contra novo amor de 'ex' de Ágata

01:30

Nelson Rodrigues

Está instalada a guerra em Chaves por causa da nova namorada do ex-marido de Ágata. Segundo oapurou, os filhos do presidente honorário do clube estão contra a relação de Francisco Carvalho com Sandra, funcionária de uma ótica local, 30 anos mais nova, e já demonstraram o desagrado. Duvidam das verdadeiras intenções da jovem e colocam-se do lado da cantora nesta guerra familiar.Até ao momento, ‘Chico das Cassetes’, como é conhecido em Chaves, já deu um apartamento e um carro Mercedes ao novo amor. E segundo osabe, através de uma fonte, Sandra prepara-se ainda para fazer duas cirurgias plásticas: uma para aumentar o peito e outra para retirar as gorduras em excesso, pagas pelo companheiro. "Ela já queria fazer as operações desde que foi mãe, mas o então marido dela não achava grande piada", diz uma fonte, acrescentando que estes presentes de luxo estão a causar mal-estar entre os filhos de Francisco.Também Ágata tem revelado alguma tristeza pela forma como o casamento acabou e principalmente por algumas decisões do ‘ex’, que mandou retirar o hino oficial, cantado por si, do estádio. "O Francisco retirou a minha voz dos jogos porque não me queria ouvir. Mas a razão só ele sabe. No meu regresso a Chaves, chorei, amei e o carinho que recebi fez-me sentir que, afinal, não era assim tão má pessoa, pois até acabei por deixar saudades", disse a artista, visivelmente triste, em entrevista.Entretanto, no estádio do Chaves, Ágata já foi substituída pelo novo amor de ‘Chico das Cassetes’, que é presença assídua nos jogos.