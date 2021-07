Filhos de Angelina Jolie já conhecem novo amor da mãe

Angelina Jolie tem motivos para sorrir. A atriz, de 46 anos, parece ter encontrado novamente o amor junto do músico canadiano The Weeknd, de 31.Depois de terem sido vistos a jantar em clima romântico num restaurante italiano de Los Angeles, os dois voltaram a estar juntos num concerto privado do poeta e músico Mustafa the Poet na mesma cidade. Desta vez, porém, a atriz levou com ela as filhas Shiloh, de 15, e Zahara, de 16.De acordo com o ‘The Sun’, antes de serem vistos em Los Angeles, Jolie e The Weeknd já se tinham encontrado em Nova Iorque, onde estiveram a almoçar com outro dos filhos da atriz, Pax, de 17."O contacto entre os dois já dura há algum tempo", começa por contar uma fonte próxima do intérprete de ‘Blinding Lights’ ao jornal. "Angie estava a visitar Nova Iorque com os filhos e os dois juntaram-se para almoçar. Ela levou o Pax porque este é um grande fã de The Weeknd. Os dois deram-se muito bem", acrescenta.A mesma fonte garante que a atriz e o músico são apenas amigos, mas não descarta a possibilidade de um romance: "Quem sabe? Afinal, não é segredo para ninguém que ele sempre teve uma grande paixão por ela..."Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido pelo seu nome artístico The Weeknd, está também a dar os primeiros passos como ator. Depois de participar no filme ‘Uncut Gems’, com Adam Sandler, co-escreveu um episódio da série de animação ‘American Dad’ e, em breve, irá protagonizar a série ‘The Idol’ (do mesmo criador de ‘Euphoria’, Sam Levinson), na HBO.Há quem diga que a ambição do cantor é chegar ao cinema e acha que Jolie pode ajudá-lo a concretizar esse sonho. A atriz, por sua vez, já se rendeu aos encantos do canadiano, que namorou com beldades como Bella Hadid e Selena Gomez.Jolie, por sua vez, está divorciada de Brad Pitt, com quem continua a lutar na justiça pela guarda total dos filhos, depois de um tribunal ter decido a favor do ator, pela custódia partilhada.Recentemente, a atriz foi vista na companhia do ex-marido Jonny Lee Miller, alimentando rumores de que os dois estariam novamente juntos.