Filhos de Cristiano Ronaldo derretem corações

01:30

Georgina Rodríguez voltou a surpreender os fãs ao partilhar momentos recheados de amor entre os filhos de Cristiano Ronaldo.Mãe dedicada, publicou um vídeo nas redes sociais em que se pode ver a filha que a espanhola tem em comum com o craque, Alana Martina, de apenas um ano, com os irmãos gémeos, Mateo e Eva, de dois, a trocarem carinhos entre eles.Mateo surge ao pé de Alana para apertar os botões do casaco da menina e os dois acabam por trocar beijinhos também com Eva, que se junta à brincadeira.O vídeo rapidamente ‘derreteu’ os seguidores da família e acabou por se tornar viral, com centenas de partilhas.