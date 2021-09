Filhos de Cristiano Ronaldo já conhecem nova escola em Manchester

“E terminamos assim a semana. Nova etapa carregada de ânimo”, escreveu na legenda da foto em que se vê Cristianinho, de 11 anos, Alana, de 3, Eva e Mateo, de 4, sorridentes.



Recém-chegada a Manchester, a família de Cristiano Ronaldo mostra-se entusiasmada com a nova vida. Ontem, a companheira do craque, Georgina Rodríguez, mostrou os quatro filhos vestidos a rigor no primeiro dia na escola nova.“E terminamos assim a semana. Nova etapa carregada de ânimo”, escreveu na legenda da foto em que se vê Cristianinho, de 11 anos, Alana, de 3, Eva e Mateo, de 4, sorridentes.

O novo reforço do Manchester United escolheu a Ryleys School, em Cheshire, para crianças até aos 11 anos, que tem uma filosofia que “une os altos níveis académicos com um desenvolvimento pessoal de exceção e um programa extracurricular nas instalações de topo de gama.”



De acordo com a diretora, Julia Langford, os alunos recebem competências para a vida no âmbito da “resolução de problemas, resiliência e consciência social para promover uma atitude mental positiva”. Por cada um dos filhos, CR7 paga perto de 5 mil euros em anuidades.