Filhos de Cristiano Ronaldo passam férias na neve

Foto: Direitos Reservados

01:30

Umas férias bem geladas, mas repletas de diversão. Assim estão a ser os dias dos filhos de Cristiano Ronaldo, que embarcaram com Georgina Rodríguez para um destino de neve [não revelado]. A família viajou – sem o craque, ainda com compromissos no futebol – para umas miniférias e, nas redes sociais, a espanhola tem mostrado como estão a ser os seus dias com as crianças.Um descanso que serve de ‘aquecimento’ para as férias que a família se prepara para gozar, já com Cristiano Ronaldo, no Dubai. Será nos Emirados Árabes que CR7, Gio, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo vão viver a noite de Consoada, uma vez que, no dia seguinte, o jogador irá ter um compromisso no Dubai.Depois disso, a família promete seguir até à Madeira para os 65 anos da matriarca do clã Aveiro. Dolores já afirmou que o filho lhe está a organizar uma grande festa, com surpresas e todos os familiares e amigos por perto.