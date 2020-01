Filhos de Fernanda Serrano já conhecem o novo amor da atriz

14:45

O novo amor de Fernanda Serrano já é, na verdade, um velho amigo da família e os quatro filhos, Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro, já o conheciam. No entanto, depois do divórcio de Pedro Miguel Ramos, no final da primavera, a relação com Ricardo evoluiu par algo mais forte.Tanto que a atriz de 46 anos escolheu a companhia do personal trainer, que mora na mesma zona de Fernanda na Margem Sul, para umas férias de sonho em São Tomé e Príncipe.Apesar de ser tudo muito recente, Fernanda Serrano não esconde a felicidade e, depois de uma fase difícil, volta a acreditar no amor ao lado de um homem que também viveu um casamento malsucedido.E se no plano pessoal tudo volta a compor-se e a atriz volta a sorrir, na carreira também tudo corre sobre rodas. Serrano foi escolhida para integrar o elenco da nova novela de Maria João Costa, que vai estrear quando ‘Corda Bamba’ terminar, provando assim que continua a ser um dos rostos preferidos do canal. Este novo projeto obrigou a atriz a aclarar o cabelo.