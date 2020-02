Filhos de Hulk já sabem da traição com a sobrinha da ex-mulher

Hulk e Camila já não têm nada a esconder.Aproveitando uma pausa no campeonato, Hulk viajou com a namorada para o Brasil para visitar os filhos.Nestas miniférias, a família fez vários programas, entre eles, assistir a um jogo de futebol e passar um dia na piscina. As três crianças vivem agora em São Paulo com a mãe. No entanto, o jogador de 33 anos continua sem chegar a um acordo com Iran em relação à divisão do património e à guarda dos filhos, por isso, o processo segue na Justiça.Nesta pausa, Hulk também foi mimado pela sua família, que está radiante com a nova relação. "Deus sabe como estamos felizes com a vossa felicidade", disse a irmã do craque, Jeh Kelly.