Filhos de Pipoca Mais Doce continuam na companhia do pai

11:36

Os últimos meses não têm sido fáceis para Ana Garcia Martins. Pipoca Mais Doce, como é conhecida, colocou um ponto final no seu casamento com Ricardo Martins Pereira e anunciou, a 15 de março, que ia fazer uma pausa na vida mediática. Deixou de aparecer no programa 'Big Brother', na TVI, e nas suas redes sociais.Desde então, os seus filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, têm estado na companhia do pai. Esta segunda-feira, 22 de março, o jornalista partilhou alguns momentos com as crianças.Tanto o jornalista como a blogger não têm tecido qualquer comentário sobre a separação. Entretanto, a comentadora do 'Big Brother' tem partilhado alguns vídeos nas stories do Instagram, um deles com imagens do mar.Está previsto Ana Garcia Martins voltar à televisão este sábado, 27 de março, para a final do 'Big Brother', na TVI, depois de três semanas longe das luzes da ribalta.