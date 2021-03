Filhos de Ronaldo eufóricos ao ouvirem música que fala no jogador

os gémeos Eva e Mateo, e de Alana Martina, de três anos, a dançaram euforicamente ao som de uma música do artista colombiano J Balvin que fala sobre Cristiano Ronaldo.



No registo, os pequenos surgem a cantar e a dançar à frente da televisão enquanto são observados por Cristianinho, de 10 anos. A modelo espanhola aproveitou o momento divertido para felicitar o craque português

"Orgulhosos do papá. Máximo goleador da história. Amamos-te", escreveu na legenda do vídeo.



De imediato, a publicação ultrapassou os 1000 comentários em menos de uma hora. Muitos fãs não resistiram a comentar o vídeo: "Família preciosa", "Que queridos", "Wow, estas crianças são tão pequenas e já aprenderam a letra", "Lindos" ou "Não estou a aguentar com tanta fofura".



Veja aqui o vídeo:



Georgina Rodríguez partilhou o momento divertido nas redes sociais.







