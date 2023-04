Filhos de Shakira já têm novo colégio Milan e Sasham vão gastar 100 mil euros por ano na escola em Miami

As polémicas entre Shakira, de 46 anos, e Piqué, de 36, não têm parado desde que se separaram em junho do ano passado - estiveram juntos 12 anos. E a última bronca envolveu o ex-sogro, que a expulsou de Barcelona - isto pouco depois de um desentendimento com a mãe de Piqué à frente dos filhos. Shakira não quis perder tempo e mudou-se rapidamente para Miami. Uma das preocupações têm sido os filhos. Por isso é que Milan, de nove anos, e Sasham, de sete, já têm escola. Adriano Silva Martins revelou no ‘Jornal da Meia-Noite”, da CMTV, que já estão na Miami Country Day School. Esta escola é uma das mais reputadas de Miami, nos Estados Unidos, e custa 50 mil euros por ano a cada aluno.

