Filhos de William e Kate Middleton batem palmas aos profissionais de saúde

Os filhos do príncipe William e Kate Middleton derreteram os seguidores da família real britânica com um vídeo onde se juntam às homenagens que têm sido feitas um pouco por todo o mundo aos profissionais de saúde, que trabalham arduamente na luta contra o coronavírus.Esta quinta-feira, o vídeo foi partilhado através das redes sociais. O príncipe George, de seis anos, a princesa Carlota, de quatro, e o príncipe Louis, de um ano, surgem sorridentes no agradecimento solidário., pode ler-se na publicação.As crianças, fruto da relação dos duques de Cambridge, não foram os únicos membros da família real britânica a participar nesta iniciativa.Os condes Wessex, Eduardo e Sophie, e os seus filhos, Louise e James, também gravaram um vídeo onde mostram a solidariedade a todos os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente no combate a esta pandemia.



Recorde-se que o avô dos filhos dos duques de Cambridge, o príncipe Carlos, pai de William e Harry, foi diagnosticado com coronavírus. O filho da rainha Isabel II apresenta sintomas ligeiros.