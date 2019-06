Filhos gémeos de Cristiano Ronaldo fazem hoje dois anos

A festa de aniversário dos gémeos Eva e Mateo, que fazem hoje dois anos, ficará marcada pela a ausência de Cristiano Ronaldo. O internacional português foi escalado para marcar presença no jogo da seleção nacional portuguesa contra a Suíça, esta noite. Assim sendo, o craque não poderá viajar até Turim, em Itália, para festejar junto das crianças, que vão contar com o apoio total de Georgina Rodríguez.Este não é, no entanto, o primeiro aniversário dos filhos que Ronaldo falha. Em novembro passado, o craque e a namorada estavam em viagem e por isso não compareceram à celebração do primeiro aniversário da pequena Alana.Nos últimos dias, Ronaldo tem estado completamente focado nos treinos da seleção nacional, que disputa a Liga das Nações. Georgina Rodríguez, por sua vez, tem-se mostrado muito dedicada aos quatro filhos do craque. Nas redes sociais, a espanhola partilhou uma fotografia ternurenta em que surge ao lado de Mateo, Eva e a Alana. "Vou segurar-vos sempre pela mão", escreveu na legenda, deliciando os fãs.