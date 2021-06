Filhos gémeos de Ronaldo celebram quatro anos rodeados de ternura

Eva e Mateo, os filhos do meio de Cristiano Ronaldo, completaram 4 anos há uma semana e tiveram direito a uma celebração muto especial. Com o pai a gozar folgas da Seleção, após o jogo amigável frente a Espanha,O jogador reuniu alguns amigos dos tempos do Real Madrid para uma pequena celebração, que mostrou nas redes sociais.Além de uma fotografia com o clã reunido, junto aos bolos de aniversário dos gémeos, CDepois do dia de emoções fortes, Cristiano Ronaldo regressou a Portugal para se juntar novamente à equipa das Quinas, enquanto Gio permaneceu em Madrid com uma missão muito especial: inaugurar, ao lado de Cristianinho, o novo hotel de CR7 numa das principais artérias da cidade.A espanhola tem aproveitado também para adiantar as gravações do seu reality show na Netflix, ainda sem data de estreia prevista.Com o companheiro ao serviço da Seleção para o Europeu de futebol, Georgina Rodríguez deverá aproveitar para passar tempo de qualidade com os filhos do craque entre Espanha e Lisboa, onde acabaram de inaugurar a nova penthouse, de 7,5 milhões de euros, que muito tem dado que falar devido à marquise instalada na cobertura. A modelo aguarda pelo fim da competição para poder, finalmente, gozar um período de férias ao lado de CR7.No ano passado, devido à pandemia, o casal optou por descansar a bordo do iate que o futebolista comprou em vez das tradicionais viagens por destinos paradisíacos. Este ano, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não revelaram os planos para os dias de férias que vão viver após o fim do campeonato da Europa.