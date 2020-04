Filhos juntam-se ao treino de Ronaldo e o resultado é hilariante: "Deixem o pai trabalhar"

Com as crianças em casa, o jogador mostrou nas redes sociais como adaptou os exercícios

CR7 treina com a ajuda dos filhos mais novos

15:09

Nas suas redes sociais o jogador da Juventus revelou como têm sido animados os treinos onde tenta incluir os filhos mais novos, Alana Martina e Mateo. "Deixem o pai trabalhar", disse Ronaldo enquanto os filhos o desafiavam para brincadeiras.



Cristiano Ronaldo continua na Madeira em isolamento com a namorada Georgina Rodríguez e os quatro filhos.Empenhado em manter a condição física, CR7 mantém os treinos diários em casa com a família.Face à insistência das crianças, o jogador integrou as crianças e usou os bebés como 'peso' nos exercicios executados.