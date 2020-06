“Filhos não gostam do namorado” de Fernanda Serrano

A atriz mantém um relacionamento discreto com o personal trainer Ricardo Pereira, há cerca de meio ano. O romance foi descoberto durante uma viagem romântica do casal ao calor de São Tomé e Príncipe, em janeiro passado.







Desde que assinou o divórcio há um ano, Pedro Miguel Ramos tem evitado aparecer em público. “Ele está feliz, contente. A vida dele seguiu para a frente”, completou Flávio Furtado sobre o assunto.



Marta Leite Castro adotou uma postura reservada em relação ao romance com Pedro Miguel Ramos, ao contrário do passado em que assumiu vários namorados publicamente. Afastada da televisão generalista, a apresentadora mantém-se no ecrã com um programa ligado à área dos negócios e voltou a estudar.