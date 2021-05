Filhos sofrem sem último adeus a Maria João Abreu

01:30

Carolina Cunha

A derradeira despedida de Maria João Abreu deixou marcas profundas na família, que está inconsolável com a morte prematura da atriz aos 57 anos. Os filhos, Miguel e Ricardo, foram a principal ausência das cerimónias fúnebres devido ao vírus da Covid-19 que ‘roubou’ o último adeus à mãe. Isto porque Miguel Raposo, o filho mais velho, testou positivo à Covid-19 e o irmão está em isolamento profilático. Impedidos de estar presentes, os filhos acompanharam as cerimónias fúnebres através da televisão e estão inconformados com a morte da mãe. "A família está muito fragilizada. Ainda parece que não aconteceu. Não conseguimos acreditar", revelou uma fonte próxima da família ao. Apesar da dor profunda pela morte da mãe, o estado de saúde do filho Miguel é estável, "sente uma gripe mas é suportável".Após as cerimónias fúnebres, o marido da atriz, João Soares, recorreu às redes sociais para agradecer a onda de amor e carinho às centenas de pessoas que fizeram questão de prestar um último tributo. "Abracei aqueles que me são muito próximos e os que menos são. Os que conhecia e os que nunca tinha visto. Mas abracei todos os que pude. E os que o tempo permitiu. Pela admiração à João. Pelo amor à João. A todos abracei, tal como ela faria. Tal como sempre fez", escreveu o músico numa emotiva publicação. Durante as cerimónias, João Soares manteve-se sempre ao lado da mãe da atriz, Cândida Abreu, que ultrapassa o momento mais doloroso da sua vida.Sara Barradas, atual companheira de José Raposo, não compareceu nas cerimónias fúnebres de Maria João Abreu. A atriz optou por se manter afastada da despedida e recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem. "Certamente estarás a chorar de emoção, por ver toda a emoção com que Portugal chora por ti".Maria João Abreu morreu no Hospital Garcia da Orta, enquanto ouvia o marido, João Soares, e o filho Ricardo a cantaram o tema ‘Black’ dos Pearl Jam, um dos seus favoritos. A revelação foi feita pela nora Rita Raposo.