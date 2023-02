15:24

Filipa Areosa foi mãe pela primeira vez. A novidade foi dada pela atriz, nas suas redes sociais e aproveitou para revelar também o sexo do bebé.Na fotografia é possível ver a mão do recém-nascido com um boletim de internamento, onde se pode ler "menino". O nome do filho ainda não foi revelado.A atriz decidiu manter a identidade do pai no anonimato, apenas referindo que não é português.