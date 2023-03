Filipa Areosa mostra como a barriga cresceu

Filipa Areosa partilhou no Instagram fotografias em que mostram a evolução da sua barriga ao longo da gravidez. “Meses de crescimento do filho e da mãe”, escreveu a atriz de 32 anos na legenda da publicação nas redes sociais. Rapidamente, a partilha obteve vários comentários como: “Que te traga muitas felicidades, que a vida vos sorria sempre”.





A atriz, que foi mãe em fevereiro deste ano, pouco tem partilhado sobre esta nova fase de vida. Recorde-se, aliás, que Filipa Areosa não revelou a identidade do pai do filho. Referiu apenas, em entrevista a Júlia Pinheiro, na SIC, que o companheiro “é metade alemão, metade japonês” e que não é conhecido do público.