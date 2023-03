Filipa Areosa mostra pela primeira vez o pai do filho A atriz manteve-se misteriosa quanto à identidade do pai do bebé, mas mostrou, pela primeira vez, uma fotografia do companheiro

Filipa Areosa mostra pela primeira vez o pai do filho

06 mar 2023 • 17:23

A atriz foi mãe pela primeira vez, no dia 4 de fevereiro. O nome do bebé ainda não é conhecido, assim como a identidade do seu companheiro que também ainda não foi revelada.



Mas, agora, Filipa Areosa publicou uma imagem do companheiro através de um InstaStorie, ferramenta do Instagram. "My cool babies [os meus bebés fixes]", pode ler-se na descrição, onde se pode ver de costas o namorado da atriz, durante um passeio com o recém-nascido. Sem revelar o rosto do mesmo, sabe-se que é "metade alemão, metade japonês".

Mais sobre

artigos relacionados