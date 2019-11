Filipa Areosa revela atração por Carolina Carvalho

01:30

André Filipe Oliveira

Sem timidez, Filipa Areosa provocou surpresa ao ter revelado que já se sentiu atraída por Carolina Carvalho. A confissão foi feita através das redes sociais da RFM.

"Já te sentiste atraída por mulheres?", questionaram os fãs na plataforma. A atriz mencionou o nome da namorada de David Carreira, com quem divide protagonismo na peça ‘Doença da Juventude’, que está em cena no Teatro Aberto, em Lisboa.

Filipa Areosa revelou ainda pormenores do comportamento da colega nos bastidores da peça: "Neste momento partilho camarim com a Carolina Carvalho. Ri-se muito, já não a posso ouvir e canta as músicas do namorado."

Na peça, as duas atrizes protagonizam vários momentos ousados, entre beijos e cenas mais quentes.