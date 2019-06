Filipa dá o nó com Cédric dentro de 15 dias e despede-se de solteira no paraíso de Ibiza

Um ano e meio depois de ter pedido a namorada em casamento, Cédric Soares prepara-se para dar um novo passo na sua vida ao subir ao altar com a companheira, Filipa Brandão.É já daqui a 15 dias que o futebolista do Inter de Milão vai dizer o ‘sim’ à namorada de longa data, numa cerimónia que deverá acontecer em Portugal.O casal está a ultimar todos os preparativos para o grande dia e no último fim de semana foi a vez de a noiva embarcar na tradicional despedida de solteira.Filipa juntou as melhores amigas e viajou até Ibiza para uma semana de diversão, que marcam os últimos dias de solteira na vida da jovem.Enquanto a jovem partilhava momentos na ilha, na companhia das amigas, Cédric desfrutava de um jantar em família, ao lado da mãe.O craque ainda não terá feito a despedida de solteiro e prepara agora o casamento, em que é esperada a presença de vários futebolistas portugueses, numa festa de arromba que será certamente inesquecível para o casal.