Filipa Lemos desabafa sobre a morte do irmão: "Ainda não consegui fazer o luto"

"Vai ser sempre uma caminhada muito diferente e dura sem a presença dele. Saber que a presença dele, pelo menos física, não vai estar a meu lado é um bocadinho duro de digerir. E a saudade é um sentimento difícil de explicar

"Ainda não consegui fazer o luto completo em relação ao que se passou"

"Estou a tentar viver com a maior tranquilidade e calma possível, tendo em conta tudo o que aconteceu", disse a artista visivelmente debilitada., acrescentou Filipa que durantetoda a conversa optou por não abordar as causas da morte do irmão., acrescentou Filipa.