Filipa Nascimento chora morte da prima atacada pelo ‘ex’

Filipa Nascimento está em choque com a morte da prima, Joana, de 25 anos. A jovem morreu uma semana após ter sido golpeada no pescoço pelo ex-namorado quando estava a sair de casa, em Lagoa. O suspeito foi identificado pela PJ. Joana Nascimento sofreu uma infeção, foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi operada, mas não resistiu.



Nas redes sociais, Filipa Nascimento não escondeu ontem a sua revolta. “Que as Joanas deste mundo sejam ouvidas, protegidas e honradas!”, escreveu a atriz. “O inferno e a dor pela qual estamos a passar ninguém nos tira, mas alivia saber que a Justiça será feita! Pelo menos assim espero!”, acrescentou.



