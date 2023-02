Filipa Nascimento declara-se a Duarte Gomes

Conseguiu inspirar-me, deixar-me ainda mais apaixonada e orgulhosa. Será que há alguma coisa que, quando se empenha, este homem não faça bem?

Encenadores, realizadores, diretores de casting… não se atropelem uns aos outros. Amo-te

No domingo, 12 de fevereiro, realizou-se a terceira gala do 'Dança Comigo', na RTP1, e Duarte Gomes, de 36 anos, foi um dos concorrentes.Apesar de o ator não ter passado para a próxima fase do programa, a sua mulher, Filipa Nascimento, recebeu-o em casa com muito amor e apoio. Nas suas redes sociais, a atriz afirmou que ficou encantada e ainda mais apaixonada:, começou por escrever Filipa Nascimento, de 27 anos., acrescentou.Filipa Nascimento e Duarte Gomes casaram em 2021 e foram pais pela primeira vez no dia 15 de setembro de 2022.