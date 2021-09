Filipa Nascimento e Duarte Gomes em enlace de sonho

Cinco meses depois de ter sido pedida em casamento numas férias românticas na Madeira, Filipa Nascimento, de 25 anos, subiu no passado sábado ao altar para dizer o ‘sim’ ao amor da sua vida, o ator Duarte Gomes, de 35.





Nas redes sociais, o casal partilhou uma fotografia que testemunha a felicidade vivida e na legenda deixou registada a data da união: 4 de setembro de 2021. Em jeito de agradecimento pelo carinho recebido, tanto a Mel de ‘Amor Amor’ (SIC), como o ator de ‘Bem Me Quer’ (TVI) divulgaram os vídeos partilhados pelos convidados, captados tanto na parte da cerimónia e da troca de votos, como no copo-d’água. O casamento decorreu nos jardins do Penha Longa Resort, na zona de Sintra, num ambiente romântico e muito descontraído.