Filipa Nascimento e Duarte Gomes já não escondem paixão

Filipa Nascimento e Duarte Gomes não podiam estar mais felizes! Os atores conheceram-se na novela 'Vidas Opostas', da SIC, e a paixão passou para a vida real.Apesar de não assumirem a relação, nas redes sociais as declarações de amor têm sido uma constante. Tanto a Filipa Nascimento como o Duarte Gomes têm publicado fotografias com o rosto tapado, mas é notório que os dois atores têm uma relação."Eu, ela e as minhas pobres costas com 33 anos", escreveu o ator na legenda da fotografia com a namorada.Mesmo optando pela discrição, Filipa Nascimento e Duarte Gomes têm deixado mensagens carinhosas nas redes sociais um do outro.