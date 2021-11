Filipa Nascimento e Duarte Gomes vivem dias de amor nas Maldivas

01:30

Carolina Marques Dias

Filipa Nascimento e Duarte Gomes já estão de regresso a Portugal, depois de terem vivido dias românticos nas Maldivas. O casal trocou juras de amor a 4 de setembro, mas devido a compromissos profissionais só no final de outubro conseguiu desfrutar da tão esperada lua de mel.Filipa Nascimento, de 25 anos, e Duarte Gomes, de 35, estiveram primeiro três dias no Dubai, onde tiveram a oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos e visitar o Empty Quarter, um dos maiores desertos do Mundo. A lua de mel continuou nas Maldivas e a atriz não escondeu a emoção por ter a oportunidade de conhecer o destino paradisíaco do Índico. "Esta ilha é mesmo um sonho", escreveu.A protagonista de ‘Amor Amor’, da SIC, partilhou, nas redes sociais, alguns dos momentos da lua de mel e surpreendeu os fãs ao mostrar-se em topless. Os dois atores aproveitaram para namorar e para praticarem várias atividades. "Feliz por dar 10 a 0 ao marido no stand up paddle", brincou Filipa Nascimento.O casal de atores ficou hospedado numa villa com piscina panorâmica e praia privativa. Uma semana neste resort de luxo poderá custar mais de 6 mil euros.