Filipa Nascimento ‘foge’ para Troia em dia de folga

Há cerca de um mês e meio a gravar a segunda temporada de ‘Amor Amor’ (SIC), Filipa Nascimento está decidida a aproveitar todos os momentos de folga para a descontrair e aliviar o stress do dia a dia.Elegeu a zona de Grândola, no distrito de Setúbal para fazê-lo. “Fui pela primeira vez à Praia Atlântica de Soltróia e já está no meu top de praias favoritas. Tem um areal extenso onde se consegue estar à vontade sem multidões à nossa volta”, destacou.

A atriz fez-se acompanhar do noivo, o ator Duarte Gomes, e de amigos.