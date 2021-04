Filipa Nascimento recorda episódio insólito em fez xixi na cozinha

14 abr 2021 • 15:25

"Devia ter 13 anos, estava sonâmbula e fui à gaveta da cozinha da casa dos meus pais, a dos doces… pus as calças para baixo e fiz xixi a achar que estava na casa de banho", recordou, confessando que só teve conhecimento do episódio após ser confrontada pelos pais.



que brilha como 'Mel', na novela 'Amor Amor', da SIC foi convidada do programa 'Cara Podre', da RFM, e em conversa com Rodrigo Gomes e o Daniel Fontoura recordou um episódio de sonambulismo que teve em criança.A estrela da SIC falou ainda do namoro que tem com Duarte Gomes, de 34 anos, e revelou o que não suporta no seu amado.O casal namora há dois anos e Filipa Nascimento afirma que tentam viver a relação fora dos holofotes mediáticos.