Filipa Nascimento revela o lado mais sexy

André Filipe Oliveira

A viver uma fase de grande harmonia e felicidade no campo pessoal, Filipa Nascimento dá nas vistas graças às suas curvas sexy, que fazem furor em partilhas mais ousadas nas redes sociais.Muitos admiradores creditam que a boa disposição e vitalidade da atriz de ‘Amor Amor’ (SIC) são fruto da relação de grande cumplicidade com Duarte Gomes, que há um mês surpreendeu a amada com um pedido de casamento.Os preparativos da festa estão ainda numa fase embrionária. Enquanto isso, Filipa Nascimento vai dividindo o tempo entre as gravações da novela, que vai arrancar com a 2ª temporada, e campanhas na área da moda.