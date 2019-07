Filipa Nunes: "Topless é uma hipótese" Comentadora da CMTV confessa que o verão desperta outros sentidos e que o sexo está em época alta.

Filipa Nunes: "Topless é uma hipótese"

01:30

Adepta de sol e altas temperaturas, a comentadora do ‘Flash! Vidas’ aproveita o verão para recarregar baterias junto da família e amigos.

- CM: Férias dentro ou fora de Portugal?

– Neste momento, prefiro fora para espairecer um bocadinho.

- Praia ou piscina?

– Definitivamente, praia.

- Ondas ou mar calmo?

– Mar calmo é melhor.

- Verão frio com água quente ou verão quente com água fria?

– Verão quente com água fria.

-Mergulhos de cabeça ou entrada a três tempos?

– Entrada a três tempos porque sou muito friorenta.

- O que é que é obrigatório e o que é que dispensas no verão?

- É obrigatório a companhia de família e amigos. No verão dispenso os dias frios e o flagelo dos incêndios.

- Fato de banho, biquíni ou triquíni?

–Biquíni.

- O topless é uma hipótese ou está fora de questão?

- É uma hipótese... mas depende do lugar.

- O verão convida a mais festas em grupo ou comemorações em privado?

–Acho que há momentos para tudo. Momentos para festas e momentos a dois.

- Noites ao relento ou serões debaixo dos lençóis?

-Noites ao relento.

- No verão, o sexo e o desejo estão em época alta?

– Sim… a verdade é que as pessoas no verão sentem-se melhor com elas próprias e estão mais bem-dispostas porque muitas estão de férias e acabam por despertar outros sentidos.

- O que elege para dormir?

– Costumo dormir com uma camisinha de noite.

- Qual a sua bebida preferida de verão?

– Caipirinha.

-Qual a viagem de sonho de verão que ainda está por realizar?

- Maldivas.

- Complete a frase: O verão é bom para…

– Recarregar baterias para o resto do ano.



PERFIL

Filipa Nunes tem 30 anos e é psicóloga, modelo e comentadora do ‘Flash! Vidas’, da CMTV. Na vida pessoal, mantém uma relação com o ator Luís Lourenço há cerca de quatro anos e mostra-se muito feliz.

