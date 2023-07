Filipe Terruta e Marta Aragão Pinto descontraídos na praia de sempre

01:30

Filipe Terruta e Marta Aragão Pinto, ambos de 46 anos, têm por hábito escolher o mês de julho para fazer férias no Algarve. E também já é tradição vê-los na companhia dos quatro filhos: Joana, de 13 anos, Henrique, de três, - desta relação -, Mónica, de 20, e Vera, de 18, do primeiro casamento de Marta com Rodrigo Contreiras.A CEO da agência Ofélia e o diretor criativo da TVI, foram surpreendidos pelo CM na Quinta do Lago, num final de tarde onde apanharam sol e cuidaram dos filhos. A empresária, inclusive, levou lanche para os mais novos.Recorde-se que Marta Aragão Pinto e Filipe Terruta, casaram em 2010, numa cerimónia civil à beira-mar. Passados 12 anos, voltaram a dizer ‘sim’, desta vez numa cerimónia religiosa, renovando assim os votos matrimoniais perante familiares e amigos.