Filipe VI e Letizia temem mostrar os gastos da família

09 jan 2021 • 19:16

Desde o escândalo de corrupção fiscal de Juan Carlos que a monarquia espanhola está debaixo de todas as atenções, o que tem levado a uma onda de descontentamento generalizado que poderá levar o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a implementar uma nova Lei da Coroa.Estas medidas têm o principal objetivo de motivar a transparência financeira da realeza.Além disso,Estas medidas obrigam os reis a comunicar todas as suas viagens, que irão necessitar de aprovação por parte do Governo espanhol.LETIZIA FURIOSAQuem não está de acordo com as medidas é a rainha Letizia, que vê a sua vida de luxo em risco.