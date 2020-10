Filipe VI e Letizia unidos na pior fase da monarquia

Se é verdade que a entrada de Letizia no seio da família real espanhola gerou muita polémica (uma plebeia, jornalista com ideias contrárias à monarquia e ainda por cima divorciada), o facto é que hoje parece unânime que ela é o grande pilar de estabilidade do rei Felipe VI, isto naquela que é considerada a pior fase da história da coroa espanhola.De acordo com alguns especialistas,Além de ter sido obrigado a destronar o seu pai, ainda teve de ver a sua irmã (infanta Cristina) sentar-se no banco dos réus (acusada dos crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal na gestão de fundos públicos) e ver o seu cunhado (Iñaki Urdangarin) ser preso. A juntar a isto, ainda teve de assistir às constantes humilhações publicas a que a mãe, Sofia, foi sujeita por causa dos alegados casos amorosos de Juan Carlos.A verdade é que, apesar de tudo,sempre que fazem aparições publicas, como de resto aconteceu recentemente, no Prémio Princesa das Astúrias, onde, juntamente com as filhas, Leonor e Sofia, deixaram passar a imagem de uma família orgulhosa e à prova de quaisquer polémicas.Recorde-se que a entrada de Letizia na família real espanhola não foi consensual por parte da opinião pública. A jornalista não tinha sangue azul e não era propriamente uma defensora da monarquia. Divorciada, muitos acharam que nunca chegaria ao Palácio de Zarzuela.