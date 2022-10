Filipe VI ‘puxa as orelhas’ à irmã Em causa está mais um escândalo protagonizado pelo filho mais velho da infanta Elena.

Filipe VI ‘puxa as orelhas’ à irmã

01:30

O rei Felipe VI, de Espanha, zangou-se com a irmã, a infanta Elena, e segundo rezam as más línguas ligou-lhe a fazer um ultimato: ou ela consegue controlar os dois filhos, Froilán e Victoria Federica, ou o próprio terá de tomar medidas mais drásticas.



Em causa está mais um escândalo protagonizado pelo filho mais velho da infanta, Froilán, que esteve envolvido numa briga numa discoteca madrilena que aconteceu na madrugada da passada quinta-feira e fez correr rios de tinta na imprensa. Esta já não é a primeira vez que Froilán, quarto na linha sucessória para ocupar o trono, leva um ‘puxão de orelhas’ do rei por causa das suas noites loucas.

Mais sobre