Filme das Doce recorda escândalo sexual de Reinaldo com Laura Diogo

O regresso da história das Doce, em filme, traz de novo à tona o rumor que, na década de 80, se tornou viral. Laura Diogo, uma das integrantes da banda, teria dado entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter praticado sexo anal com a então glória do Benfica Reinaldo.Com o boato a ser retratado no filme ‘Bem Bom’, que estreia em junho, Fátima Padinha, das Doce, recorda aocomo tudo aconteceu."Ainda me lembro que foi no dia 22 de outubro que, em duas discotecas de Lisboa, começou a contar-se que a Laura tinha ido parar ao hospital por causa do Reinaldo. Quatro dias depois, nós estávamos a iniciar uma digressão nos Estados Unidos quando o escândalo estoirou no jornal ‘Tal&Qual’", começa por contar Fátima, acrescentando que, confrontada, Laura sempre negou a história. "E eu acredito. Aquilo foi um boato, puro e duro. Eles nem se conheciam, nunca tiveram, sequer, uma conversa."Ainda nos Estados Unidos com a banda, Fátima recorda que, através do advogado, Laura apresentou uma declaração do Hospital de Santa Maria a provar que nunca lá esteve internada, mas aí o mal já estava feito e o rumor percorria não só o País como o Mundo.E se Laura Diogo andava demasiado atarefada com a banda para se ir abaixo com a situação, Fátima recorda que o pior foi para Reinaldo. "Ele tinha uma carreira de sucesso pela frente e isto destruiu-lhe a vida. Ele teve de mudar as filhas de escola, isto trouxe-lhe problemas no casamento, havia todos os dias anedotas com ele porque até tínhamos uma música com o nome ‘Dói Dói’".A viver no Luxemburgo, Reinaldo, atualmente com 65 anos, mostra-se em choque com o facto de terem decidido avançar com um filme em que este episódio será recordado. "Tenho de falar com o meu advogado. Isto, para mim, é muito complicado. Quando se bate neste assunto fico na mesma, como se fosse o primeiro dia", disse o ex-craque à ‘TV7 Dias’.Fátima Padinha recorda que o episódio foi tão marcante que não havia concerto em que não houvesse piadas sobre o caso Reinaldo. "Lembro-me que uma vez fomos cantar a Famalicão, terra da família dele, e o nosso agente teve de dizer antes do concerto: ‘As meninas estão prontas para cantar, mas se houver algum insulto eu paro o espetáculo.’"Amigo de longa data de Reinaldo, João Malheiro assistiu de perto ao seu sofrimento. "É um assunto que lhe causou inúmeros dissabores pessoais e profissionais. Eu próprio assisti a bocas quando andávamos na rua", conta. "Foi o primeiro grande boato da sociedade portuguesa. Ainda hoje há quem pense que é verdade."Após o escândalo, Reinaldo, que atualmente vive no Luxemburgo, trocou o Benfica pelo Boavista, numa tentativa de ter uma vida mais resguardada. Laura Diogo também fugiu das polémicas e vive nos EUA.Ana Marta Ferreira vai interpretar Laura Diogo no filme. Para se preparar melhor para o papel, a atriz de 25 anos encontrou-se com a cantora. "Ela não vinha a Portugal há 15 anos e tive o privilégio de conhecer uma pessoa que fez parte de uma banda tão icónica no nosso país", disse aona apresentação do projeto.O boato sobre a alegada relação com Reinaldo foi abordado entre as duas e Ana Marta assegura que vai ficar tudo esclarecido na produção, que estreia em junho. "É um assunto muito delicado para ela, mas vai ser abordado no filme". Sem querer quebrar o suspense sobre o seu papel, Ana Marta assegura que não tem dúvidas de que "é mentira e um mal-entendido".