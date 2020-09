Filme de Meghan e Harry ‘ameaça’ família real

22 set 2020 • 12:18

Se, no início do mês, a revista ‘Star’ divulgava que Harry estaria a trabalhar num documentário polémico sobre a mãe, no qual relataria aquela que acredita ser a verdade sobre o acidente de automóvel que vitimou Diana, uma outra publicação, chamada ‘Woman’s Day’, revela agora queUma espécie de contrapartida para não avançar.A coroa britânica sabe da obsessão que Meghan tem pela história de Diana e já olha para este documentário como um projeto de vaidade da duquesa. Aquela revista adianta ainda que o facto de Harry não ter informado a rainha Isabel II sobre este filme poderá ser a prova de que este terá como alvo precisamente a família real. Consta, entretanto, que William estará, também, a tentar impedir o avanço do filme.