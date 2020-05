Filomena Cautela abandona programa '5 Para a Meia Noite'

no final de junho, quando terminar a atual temporada do programa.

Filomena Cautela anunciou esta quinta-feira, 28 de maio, a sua despedida do '5 Para a Meia Noite',

"Queria cumprir o aviso que fiz durante o dia de hoje nas minhas redes sociais. Coloquei que hoje iria fazer, provavelmente, o anúncio mais difícil que já fiz na minha carreira. O ‘5 Para a Meia Noite’ é o talk show português com maior longevidade em Portugal, na minha opinião é o lugar de maior liberdade que eu conheço na televisão portuguesa e o que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que já tive de dizer no ar", começou por dizer a apresentadora da RTP, durante o programa desta quinta-feira.

"Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do ‘5’ e não podendo haver maior simbolismo nesta capicua, cá vai disto: Estes vão ser os meus últimos cinco programas à frente do '5 Para A Meia Noite'", revelou.



Filomena Cautela despede-se do talk show após quatro anos. Na RTP é também apresentadora do concurso 'Quem Quer Ser Milionário: Alta Pressão'.

Apesar da despedida após quatro anos no formato, Filomena ainda não desvendou os seus novos desafioss profissionais.